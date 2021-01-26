В Екатеринбурге судебные приставы остановили снос скандального здания ПРОМЭКТа

И как только замечания будут устранены, мы принесем им новый проект, в ведомстве посмотрят, отменят постановление о сносе, и тогда работы будут возобновлены. Постараемся в ближайшее время, после получения соответствующего разрешения, возобновить демонтаж,рассказали E1 представители компании.