В Нижнем Тагиле медики ЦГБ № 1 получили благодарности свердловского Минздрава

Исполняющая обязанности заместителя министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева поблагодарила медиков ЦГБ № 1 за их труд.
Министерство здравоохранения и я лично хотим сказать вам большое спасибо за ваш ежедневный труд. Ситуация с коронавирусом возникла почти год назад и поставила нас в необычные экстремальные условия. Пришлось учиться на ходу. На текущий момент мы уже знаем что делать и наши действия постепенно переходят в плановый режим. Вы не только лечите людей, но еще и являетесь носителями информации, несете её пациентам и родным. Спасибо всем. Желаю вам здоровья, поздравила сотрудников больницы Екатерина Ютяева.
Кроме того, ио замминистра отметила, что на текущий момент можно с осторожностью говорить о стабилизации эпидемиологической обстановки. В такой период пациенты могут получать качественную плановую медицинскую помощь, так как коечный фонд позволяет это делать.
К словам благодарности присоединился заместитель начальника отдела информационно-аналитической работы Игорь Петрунин.
Год был тяжелый, были внештатные ситуации. Тем не менее, коллектив больницы сплоченный и при любых обстоятельствах вы всегда оставались на своем рабочем месте и оказывали не только помощь больным, но и поддерживали друг друга. Спасибо вам всем, сказал Игорь Петрунин.
Кроме того, медиков награждал Вячеслав Иванов, начальник ФХУ.
Благодарность получили восемь сотрудников больницы:
Помимо этого, почетная грамота была вручена Хаину Вячеславу Владимировичу, врачу-эндоскописту, заведующему эндоскопическим отделением.
Напомним, в декабре 2020 года 15 медиков ЦГБ № 1 получили грамоты Законодательного собрания Свердловской области.