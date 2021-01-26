В Нижнем Тагиле проект реконструкции привокзальной площади будет готов к концу марта

В Нижнем Тагиле проект реконструкции привокзальной площади будет готов к концу марта

Сегодня, 18:03ОбществоPhoto: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле подрядчик подготовит проект реконструкции площади у железнодорожного вокзала к концу марта, сообщает пресс-служба мэрии.

На совещании по комплексному благоустройству привокзальной площади глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев встретился с представителями ООО «Уральский дорожный научно-исследовательский центр» из Екатеринбурга.

Заместитель директора «УралдорНИЦ» Сергей Чудинов рассказал, что специалисты уже приступили к выполнению задач по контракту.

Уточняются геодезические данные местности, изучаются документы. Эскиз проекта будет подготовлен в течение одного месяца. До этого еще можно вносить какие-либо изменения и корректировки, сообщил Чудинов.

Контроль за выполнением проекта ведет МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». Срок сдачи документации назначен на 31 марта 2021 года.

Подрядчик включит в план работ проектировку ливневой канализации, замену асфальта и бордюров, размещение светофоров.

На площади будет предусмотрено место для сквера и установки стелы «Город трудовой доблести».

Сроки сжатые для такого крупного проекта, но у нас в последнее время все такие, говорит мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Напомним, 22 января по результатам электронного аукциона определен подрядчик по проектированию капитального ремонта привокзальной площади. Им стало ООО «Уральский дорожный научно-исследовательский центр» из Екатеринбурга.

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