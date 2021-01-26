В Нижнем Тагиле забравший на мойке инструменты водитель вернул их владельцу

В Нижнем Тагиле забравший на мойке инструменты водитель вернул их владельцу

Сегодня, 12:32ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле водитель автомобиля с наклейками сервиса «Везет» вернул набор инструментов, забытый другим автолюбителем.

В Нижнем Тагиле набор инструментов, который забыл на автомойке автолюбитель, был возвращен забравшим его водителем автомобиля с наклейками «Везет». Об этом рассказал TagilCity.ru председатель ОД «Тагил Без Ям» Никита Чапурин.

Владелец автомойки пояснил изданию, что 25 января он увидел мужчину. Он спросил его об огнетушителе и наборе инструментов.

Он явно почувствовал себя неловко, но отреагировал адекватно. Уехал и вернулся через 20 минут. Привез всё, что забрал, рассказал собственник мойки.

Мужчина попросил передать слова благодарности владельцу набора, так как ему в связи с холодами очень помогли провода из набора.

Напомним, 26 декабря таксист на автомобиле с наклейками сервиса «Везет» и забрал себе забытые на мойке огнетушитель и набор инструментов.

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