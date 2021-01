В Нижнем Тагиле забравший на мойке инструменты водитель вернул их владельцу

В Нижнем Тагиле водитель автомобиля с наклейками сервиса «Везет» вернул набор инструментов, забытый другим автолюбителем.

В Нижнем Тагиле набор инструментов, который забыл на автомойке автолюбитель, был возвращен забравшим его водителем автомобиля с наклейками «Везет». Об этом рассказал TagilCity.ru председатель ОД «Тагил Без Ям» Никита Чапурин. Владелец автомойки пояснил изданию, что 25 января он увидел мужчину. Он спросил его об огнетушителе и наборе инструментов. Он явно почувствовал себя неловко, но отреагировал адекватно. Уехал и вернулся через 20 минут. Привез всё, что забрал, рассказал собственник мойки. Мужчина попросил передать слова благодарности владельцу набора, так как ему в связи с холодами очень помогли провода из набора. Напомним, 26 декабря таксист на автомобиле с наклейками сервиса «Везет» и забрал себе забытые на мойке огнетушитель и набор инструментов. В Нижнем Тагиле водитель машины с наклейками «Везет» забрал забытые на автомойке вещи

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter