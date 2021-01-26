В Нижний Тагил приехали 33 новые машины скорой помощи

В Нижний Тагил приехали 33 новые машины скорой помощи

Сегодня, 15:51ОбществоPhoto: ТК "ОТВ"
25 января в Нижний Тагил прибыло 33 новых машины скорой помощи.

Все автомобили оснащены современным медицинским оборудованием,рассказал редакции TagilCity.ru главврач скорой помощи Нижнего Тагила Сергей Безбородов.

В Свердловской области также автомобили получили станции скорой помощи в Каменске-Уральском и Первоуральске. Всего было поставлено 71 транспортное средство, пишет ТК «ОТВ».

Напомним, станция скорой помощи в Нижнем Тагиле переходит на аутсорсинг, договор был заключен с РТ «Социальная сфера». Работники протестуют против передачи автопарка в частные руки.

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