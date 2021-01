В Нижний Тагил приехали 33 новые машины скорой помощи

25 января в Нижний Тагил прибыло 33 новых машины скорой помощи.

Все автомобили оснащены современным медицинским оборудованием,рассказал редакции TagilCity.ru главврач скорой помощи Нижнего Тагила Сергей Безбородов. В Свердловской области также автомобили получили станции скорой помощи в Каменске-Уральском и Первоуральске. Всего было поставлено 71 транспортное средство, пишет ТК «ОТВ». Напомним, станция скорой помощи в Нижнем Тагиле переходит на аутсорсинг, договор был заключен с РТ «Социальная сфера». Работники протестуют против передачи автопарка в частные руки. Тагильская скорая досталась компании «РТ-социальная сфера»: а была ли альтернатива?

