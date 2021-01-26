В Свердловской области полицейские за 2020 год раскрыли более 30 тысяч преступлений

В Свердловской области полицейские за 2020 год раскрыли более 30 тысяч преступлений

Сегодня, 21:03ОбществоPhoto: В.Н. Горелых
В Свердловской области сотрудники правоохранительных органов в 2020 году раскрыли более 30 тысяч преступлений, сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Данную цифру на заседании коллегии озвучил начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков. В общей сложности в полиции было зафиксировано свыше 1,2 миллиона обращений граждан.

Таким образом, регион по количеству раскрытых преступлений занял пятое место в России и второе в УрФО. Процент раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений против человека — 98,5%, изнасилований — 100%, причинений тяжкого вреда здоровью — 98,9%, грабежей — 84,6%, убийств — 96,8% и разбоев — 92,9%.

В ушедшем году стражи порядка арестовали 1 226 преступников, нашли свыше 300 человек, задержали две банды, изъяли 255 единиц огнестрельного оружия и девять тысяч боеприпасов, выявили 38 наркопритонов и изъяли более 120 килограммов наркотиков.

Каждое шестое преступление, которое было зарегистрированное в 2020 году — мошенничество. Большинство мошеннических действий осуществлялись в интернете, а 20% пострадавших оказались пенсионерами.

Photo:В.Н. Горелых

Напомним, 19 января стало известно, что в Нижнем Тагиле полицейские задержали 46-летнюю женщину, которую подозревают в торговле героином. Были возбуждены два уголовных дела.

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