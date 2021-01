Выводы Минздрава и допрос школьницы-оппозиционерки. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 26 января.

В Екатеринбурге вызвали в полицию 17-летнюю участницу несанкционированного митинга в поддержку Алексея Навального. Её маме позвонили правоохранители и пригласили в отделение. Кроме того, несовершеннолетняя пожаловалась на травлю в соцсетях из-за оппозиционной точки зрения. В сети появилась информация, что ей 14 лет, а не 17. Это стало причиной угроз изнасилованием и пожеланий смерти. В Екатеринбурге 17-летнюю участницу митинга в поддержку Навального вызвали в полицию Министерство здравоохранения Свердловской области провело проверку, по результатам которой констатировало кризис в управлении и недостаточное лекарственное обеспечение медицинских учреждений региона. Комиссия нашла несоответствие количества свободных коек в больницах данным, которые предоставлялись. Фактически места были, хотя докладывалось об их практическом отсутствии. Кроме того выявились нарушения при выезде врачей, обнаружен недостаточный осмотр пациентов, нарушение при сборе анамнеза и транспортировке пациентов с инфарктом, коронавирусные отделения недостаточно обеспечены лекарственными препаратами и ряд других недочетов. Нехватка лекарств и управленческий кризис: итоги проверки Минздрава на Урале 26 января в Нижнем Тагиле водитель автомобиля Hyundai Elantra на Восточном шоссе допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Мерседес», который въехал в Mitsubishi Pajero. В результате ДТП никто не пострадал. Как пояснили в Отделе пропаганды ГИБДД, водитель Hyundai не справился с управлением. Выехал на встречку: в Нижнем Тагиле на Восточном шоссе столкнулись три иномарки В Свердловской области снижается количество выявленных за сутки случаев заболевания коронавирусом. За минувшие 24 часа выявлено 358 случаев, из них 37 — в Нижнем Тагиле. В общей сложности в регионе зафиксировано 68 662 случаев заболевания, в Нижнем Тагиле — 4 129 человек. Зарегистрировано 1 956 летальных случаев за время эпидемии COVID-19, среди них 18 пациентов скончались в период с 25 по 26 января. В Свердловской области снижается суточная заболеваемость COVID-19

