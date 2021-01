Взял кредитов на миллионы: пропавший уралец найден в Санкт-Петербурге

Жителя Верхней Пышмы, который пропал 21 января, нашли в Санкт-Петербурге. Туда он уехал из-за долгов по микрокредитам на несколько миллионов рублей.

Судьба свела этого человека с микрозаймами, которых накопилось на момент его таинственного исчезновения, по предварительным данным, на несколько миллионов рублей,рассказал Е1 руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, мужчина уехал в Санкт-Петербург на поезде. Он выходил на связь с женой и находится в полном здравии. Ранее об исчезновении мужчины из Верхней Пышмы сообщал поисковый отряд «Прорыв». Напомним, в Нижнем Тагиле пропавший 12-летний подросток был найден в Серове. После ссоры с отцом он уехал туда на электричке, а затем сам пришел в местную полицию. Устал и пришел в полицию: пропавший 12-летний тагильский подросток найден в Серове

