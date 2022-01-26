74% россиян, знающих о мусорной реформе, оценивают ее положительно

74% россиян, знающих о мусорной реформе, оценивают ее положительно
74% россиян, знающих о мусорной реформе, оценивают ее положительно
Сегодня, 10:55ОбществоФото: pxhere.com
Согласно социологическому опросу, положительную оценку реформе обращения с ТКО дали 74% россиян, знающих о ее ходе. В целом о ходе реформы осведомлены 68% жителей России. Заказчиком опроса выступил Российский экологический оператор.

В конце 2021 года ППК «Российский экологический оператор» провела исследование общественного мнения россиян о реформе в сфере обращения с ТКО и отрасли в целом. Результаты показали, что 74% из тех, кто осведомлен о реформе, оценивают ее положительно. Об этом сообщает ТАСС.

Вместе с тем 48% опрошенных из соответствующей подгруппы отмечают ее исключительно положительно, а еще 26% высказали отношение к ней как скорее положительное. Негативно настроены к реформе 20% российских граждан, знающих о ее проведении. Не смогли ответить на поставленный вопрос 6% опрошенных.

Данные опроса показывают, что половине респондентов известно о реформе обращения с ТКО в общих чертах (52%). Только 16% жителей хорошо информированы о ней. Каждый третий житель страны (32%) вообще не осведомлен о том, что с 1 января 2019 года в России проводится реформа по обращению с отходами.

«Опрос также показал высокую осведомленность россиян об институте регоператора. Так, 73% респондентов, получающих коммунальную услугу по вывозу ТКО, знают о том, что она осуществляется специализированным региональным оператором. При этом 68% россиян отмечают, что в месте их проживания нет значительных проблем с вывозом отходов или обновлением автопарка мусоровозов», — добавил Буцаев.

Об отсутствии проблем с вывозом ТКО заявили 41% опрошенных. На незначительные проблемы пожаловались 27% респондентов. На серьезные проблемы с вывозом мусора указали 17% участников опроса. Только 15% никак не ответили на данный вопрос.

Проведенный опрос продемонстрировал степень осведомленности жителей страны о волонтерских и просветительских мероприятиях, проводимых региональными властями и регоператорами. Около 45% россиян информированы о волонтерских акциях местных властей, направленных на повышение экологической культуры. 36% респондентов знают о мероприятиях по теме раздельного сбора мусора и осознанного потребления.

Исследование проводилось методом телефоннного опроса CATI путем случайного отбора респондентов внутри квот по всероссийской репрезентативной выборке с погрешностью не более 3,4% среди 30 205 респондентов. Оно позволило проанализировать эффективность мероприятий по достижению целей реформы в сфере обращения с ТКО в последнем квартале 2021 года. В опросе приняли участие россияне с 18 лет, проживающие в 85 регионах РФ.

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