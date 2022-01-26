Детский сад-ясли откроется после капитального ремонта в 2022 году на Вые в Тагиле

На данный момент завершены демонтажные работы и подготовка здания для нового этапа ремонта. Представитель подрядной организации рассказал, что на крыше были заменены балки и стропила, а также уложен профнастил.
Были усилены торцевые окна и этажные перекрытия. С середины февраля планируется начать монтаж системы отопления, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила. Далее строители приступят к отделочным работам внутри здания. Было решено оставить лицевую часть забора.
Начальник управления образования Татьяна Удинцева отметила, что помимо комплексной реконструкции в детском саду появится современное оборудование.
Владислав Пинаев рассказал, что 2022 году планируется начать ремонт детского сада № 20 на улице Карла Маркса. Также было решено установить новые ограждения ДОУ со стороны дороги. Это поможет обезопасить детей на прогулках.
Напомним, здание детского сада на ВМЗ в Нижнем Тагиле, который был заброшен, включено в план приватизации муниципального имущества на 2022 год.