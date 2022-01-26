Детский сад-ясли откроется после капитального ремонта в 2022 году на Вые в Тагиле

Детский сад-ясли откроется после капитального ремонта в 2022 году на Вые в Тагиле
Детский сад-ясли откроется после капитального ремонта в 2022 году на Вые в Тагиле
Сегодня, 22:36ОбществоФото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле после ремонта заработает детский сад-ясли

Детский сад № 10, расположенный на улице Оплетина в Нижнем Тагиле, заработает в 2022 году после капитального ремонта. Глава города Владислав Пинаев проконтролирован ход работ.

На данный момент завершены демонтажные работы и подготовка здания для нового этапа ремонта. Представитель подрядной организации рассказал, что на крыше были заменены балки и стропила, а также уложен профнастил.

Были усилены торцевые окна и этажные перекрытия. С середины февраля планируется начать монтаж системы отопления, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила. Далее строители приступят к отделочным работам внутри здания. Было решено оставить лицевую часть забора.

Начальник управления образования Татьяна Удинцева отметила, что помимо комплексной реконструкции в детском саду появится современное оборудование.

Владислав Пинаев рассказал, что 2022 году планируется начать ремонт детского сада № 20 на улице Карла Маркса. Также было решено установить новые ограждения ДОУ со стороны дороги. Это поможет обезопасить детей на прогулках.

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Напомним, здание детского сада на ВМЗ в Нижнем Тагиле, который был заброшен, включено в план приватизации муниципального имущества на 2022 год.

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Нижний Тагил
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