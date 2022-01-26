Екатеринбуржцы не могут улететь больше суток из Стамбула из-за сильного снегопада

Екатеринбуржцы не могут улететь больше суток из Стамбула из-за сильного снегопада
Екатеринбуржцы не могут улететь больше суток из Стамбула из-за сильного снегопада
Сегодня, 09:28ОбществоФото: Twitter airlines.com
Больше суток не могут попасть домой жители Екатеринбурга, находящиеся в Стамбуле. Причиной стал сильный снегопад.

Находящиеся в Стамбуле уральцы рассказали, что отель им предоставили только через 9 часов. Ассоциация туроператоров сообщает, что рейсы могут ожидать около 1,5 тысячи россиян.

Одна из пассажирок в своем Twitter-аккаунте написала, что рейсы переносятся 12 часов и следующий назначен только через 11 часов. При этом, по словам девушки, компания «Победа» не предоставила пассажирам гостиницу.

Согласно информации на табло аэропорта «Кольцово», рейс Nord Wind планируется на 10.00 26 января, а самолет «Победы» отменен вообще, сообщает «КП-Екатеринбург».

Сам авиаперевозчик обратился к руководству турецкого аэропорта с просьбой прекратить издевательства над россиянами и обеспечить трапы для клиентов. На своем сайте компания пишет, что дороги до аэропорта закрыты, автобусы пропускают не все, в у выхода A1H ждет представитель для отправки в отель.

Руководство аэропорта, в свою очередь, сообщило, что пассажирам были выданы ланч-боксы и пледы.

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