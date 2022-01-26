Екатеринбуржцы не могут улететь больше суток из Стамбула из-за сильного снегопада

Сам авиаперевозчик обратился к руководству турецкого аэропорта с просьбой прекратить издевательства над россиянами и обеспечить трапы для клиентов. На своем сайте компания пишет, что дороги до аэропорта закрыты, автобусы пропускают не все, в у выхода A1H ждет представитель для отправки в отель.