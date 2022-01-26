Экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель призвал расстреливать педофилов

Экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель призвал расстреливать педофилов
Экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель призвал расстреливать педофилов
Сегодня, 22:48ОбществоФото: 1MI

Эдуард Россель поддержал смертную казнь для педофилов

Во время обсуждения вопроса о введении пожизненного срока для педофилов в верхней палате Федерального Собрания РФ — Совете Федерации экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель заявил, что их нужно расстреливать.

Член Совета Федерации поддерживает идею смертной казни. Росселя возмущает, что из-за пожизненного заключения преступников придется содержать на областном и федеральном бюджетах.

Они будут сидеть, и мы их будем кормить. Их надо стрелять,считает Россель.

На его предложение отреагировала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она сказала, что понимает настроение сенатора, однако все равно поддерживает лишь пожизненное наказание.

Напомним, мужчина, обвиняемый в четырех эпизодах насилия в отношении несовершеннолетних, приговорен Карпинским городским судом к 20 годам колонии особого режима.

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