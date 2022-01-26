Из-за утонувшей на Крещение в Ленобласти женщины возбуждено уголовное дело

Дело заведено из-за причинения смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба управления. Предварительная информация гласит, что 19 января женщина прыгнула в самодельную прорубь, после чего ушла под воду. На данный момент ее тело по-прежнему не обнаружено.
Также инцидент прокомментировал владелец данной купели. Он заявил, что прорубь была оборудована, а за аренду дома семья ничего не заплатила. Мужчина рассказал, что раньше пара с детьми уже отдыхала в его доме.
Я не знаю, что ее поперло нырять… Там ступеньки до самого дна, и становится тебе по шею,сказал мужчина.
Однако ТК «РЕН ТВ» определил, что владелец дома все-таки брал деньги с семьи. В соцсетях также присутствует информация, якобы гражданин предлагает услуги на коммерческой основе.
На данный момент в том, что случилось, пытается разобраться семья женщины. Супруг погибшей не идет на контакт со СМИ, а родственники говорят, что не задают ему прямых вопросов, сообщает «КП-Екатеринбург».
По их словам, женщина верила в бога, ее дети также были крещеными, поэтому семья соблюдала традицию каждый год окунаться в прорубь.
Для нас главное сейчас найти ее. Поиски возобновились, психологи работают с детьми, они продолжают учиться,сказала одна из родственниц погибшей.
Напомним, в день происшествия течение оказалось очень сильным. Тело унесло далеко, поэтому найти его у полыньи супруг, как он ни старался, не смог. Не помогли и натренированные водолазы.