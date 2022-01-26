Из-за утонувшей на Крещение в Ленобласти женщины возбуждено уголовное дело

Из-за утонувшей на Крещение в Ленобласти женщины возбуждено уголовное дело
Из-за утонувшей на Крещение в Ленобласти женщины возбуждено уголовное дело
Сегодня, 20:51ОбществоФото: 1MI
Из-за смерти 40-летней женщины Гатчинский следственный отдел СУ СК по Ленинградской области возбудил уголовное. Она утонула в Крещение на реке Оредеж.

Дело заведено из-за причинения смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба управления. Предварительная информация гласит, что 19 января женщина прыгнула в самодельную прорубь, после чего ушла под воду. На данный момент ее тело по-прежнему не обнаружено.

Также инцидент прокомментировал владелец данной купели. Он заявил, что прорубь была оборудована, а за аренду дома семья ничего не заплатила. Мужчина рассказал, что раньше пара с детьми уже отдыхала в его доме.

Я не знаю, что ее поперло нырять… Там ступеньки до самого дна, и становится тебе по шею,сказал мужчина.

Однако ТК «РЕН ТВ» определил, что владелец дома все-таки брал деньги с семьи. В соцсетях также присутствует информация, якобы гражданин предлагает услуги на коммерческой основе.

На данный момент в том, что случилось, пытается разобраться семья женщины. Супруг погибшей не идет на контакт со СМИ, а родственники говорят, что не задают ему прямых вопросов, сообщает «КП-Екатеринбург».

По их словам, женщина верила в бога, ее дети также были крещеными, поэтому семья соблюдала традицию каждый год окунаться в прорубь.

Для нас главное сейчас найти ее. Поиски возобновились, психологи работают с детьми, они продолжают учиться,сказала одна из родственниц погибшей.

Напомним, в день происшествия течение оказалось очень сильным. Тело унесло далеко, поэтому найти его у полыньи супруг, как он ни старался, не смог. Не помогли и натренированные водолазы.

Материалы по теме:
смертьуголовное делоСанкт-Петербургутонул
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы