Лазерное шоу и 3D Mapping: глава города рассказал о праздновании 300-летия Тагила

День города в Нижнем Тагиле пройдет 14 августа, однако празднование юбилея начнется с 12 августа. Планируется, что в рамках праздничного шоу выступит группа «На-На» и будет запущен салют, рассказал глава города Владислав Пинаев в рамках пресс-конференции 26 января.
С большой долей вероятности, одна группа будет петь в пятницу, вторая в субботу. На Лисьей горе пройдет лазерное шоу и будет объемное шоу (3D Mapping), сказал глава города.
Также ко Дню города будет закончено строительство моста через Тагильский пруд и реконструкция привокзальной площади.