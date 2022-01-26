Лазерное шоу и 3D Mapping: глава города рассказал о праздновании 300-летия Тагила

День города в Нижнем Тагиле пройдет 14 августа, однако празднование юбилея начнется с 12 августа. Планируется, что в рамках праздничного шоу выступит группа «На-На» и будет запущен салют, рассказал глава города Владислав Пинаев в рамках пресс-конференции 26 января.