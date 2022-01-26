Названы самые частые уловки E-mail-мошенников

Пятерка наиболее частых уловок включает предложение вернуть страховые взносы, информирование о зачислении средств на электронный кошелек и письма-пустышки. В «Яндекс» предупредили, что приложения к последним, как правило, содержат опасный контент. Еще киберпреступники рассылают фейковые приглашения на встречи, ссылки в которых перебрасывают пользователя на небезопасные сайты. Часто спамеры вкладывают в сообщения поддельную историю переписки.