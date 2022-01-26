Названы самые частые уловки E-mail-мошенников

Названы самые частые уловки E-mail-мошенников
Названы самые частые уловки E-mail-мошенников
Сегодня, 18:39ОбществоФото: pixabay.com
Специалисты «Яндекс 360» провели исследование, чтобы установить наиболее популярные уловки киберпреступников, которые рассылают письма по электронной почте.

В минувшем году самой частой уловкой таких мошенников оказалось предложение лотерейных билетов. Об этом пишет NEWS.ru.

Как правило, спамеры предлагают «бесплатные» лотерейные билеты «Русского лото». Злоумышленники представляются партнерами лотереи.

На втором месте по частоте отправки занимают письма мошенников, в которых те предлагают оформить пособия, компенсации и прочие выплаты. Чтобы завоевать доверие жертвы, письма рассылают от имени крупнейших компаний и государственных органов.

Подобные спам-рассылки опасны тем, что в них, обычно, содержится просьба указать платежную информацию или другие важные данные. Это все попадет в руки злоумышленников.

Пятерка наиболее частых уловок включает предложение вернуть страховые взносы, информирование о зачислении средств на электронный кошелек и письма-пустышки. В «Яндекс» предупредили, что приложения к последним, как правило, содержат опасный контент. Еще киберпреступники рассылают фейковые приглашения на встречи, ссылки в которых перебрасывают пользователя на небезопасные сайты. Часто спамеры вкладывают в сообщения поддельную историю переписки.

Представители «Яндекс 360» рассказали, что изо дня в день они отправляют в спам 55 миллионов электронных писем от мошенников, другими словами около 30% посланий.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы