Первая в России стела «Город трудовой доблести» появится в Нижнем Тагиле

Первая в России стела «Город трудовой доблести» появится в Нижнем Тагиле
Первая в России стела «Город трудовой доблести» появится в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:39ОбществоФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Открытие стелы на привокзальной площади в Нижнем Тагиле планируется 13 августа этого года.

Стелу «Город трудовой доблести» на привокзальной площади Нижнего Тагила планируют установить в первую очередь. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев на пресс-конференции, посвященной предстоящему юбилею Тагила.

Вы знаете, что Администрация президента поддержала проект. Первая стела будет установлена именно в Нижнем Тагиле, потом уже в Екатеринбурге. Установка стелы — это порядка 400 миллионов рублей, сказал Владислав Пинаев.

17-метровая стела украсит, по замыслу архитекторов, привокзальную площадь. Данный памятник всем жителям города трудовой доблести будет располагаться на основании в виде равнобедренного треугольника, от которого нисходят пилоны. Конструкция, которая будет держать стелу, получит лазерную гравировку с изображениями ветеранов труда Нижнего Тагила. На обелиске установят подсветку, которая будет освещать памятник в темное время суток.

Общий облик памятника выбран в едином стиле с аналогичными обелисками в других муниципалитетах России, получивших почетное звание «Город трудовой доблести». При этом материалы, из которых будет изготовлена стела, — уникальны для Нижнего Тагила.

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Касается каждогоЭксклюзивНижний Тагил
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