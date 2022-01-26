Первая в России стела «Город трудовой доблести» появится в Нижнем Тагиле

17-метровая стела украсит, по замыслу архитекторов, привокзальную площадь. Данный памятник всем жителям города трудовой доблести будет располагаться на основании в виде равнобедренного треугольника, от которого нисходят пилоны. Конструкция, которая будет держать стелу, получит лазерную гравировку с изображениями ветеранов труда Нижнего Тагила. На обелиске установят подсветку, которая будет освещать памятник в темное время суток.