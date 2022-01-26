Суд выселил семью с маленьким ребенком из единственного жилья в Екатеринбурге

Суд выселил семью с маленьким ребенком из единственного жилья в Екатеринбурге
Суд выселил семью с маленьким ребенком из единственного жилья в Екатеринбурге
Сегодня, 09:11ОбществоФото: 1MI
Единственного жилья лишилась семья из Екатеринбурга с маленьким ребенком. В квартире проживала бабушка, после смерти которой оказалось, что прав на недвижимость у родственников нет.

Дом принадлежит «Облпотребсоюзу». Пенсионерка въехала в него в 1962 году. Она обменяла долю в своем частном доме на долю в квартире. Она имела ордер на одну из комнат в трехкомнатной квартире, рассказала родственница усопшей Анна.

Потом она устроилась работать в союз вахтером. На приватизацию комнаты, по словам женщины, документы подавались несколько лет назад, но, она предположила, что дело не было доведено до конца. Сама родственница проживала в Рязани с мужем, когда предприятие оформило комнату в свою собственность, утверждая, что проживать семья там сможет пожизненно, пишет Е1.

В 2008 году екатеринбурженка развелась с мужем и переехала с дочерью к бабушке. Она родила еще одного ребенка. Два года назад пенсионерка скончалась и родственников попросили освободить помещение. Однако, рассказывает девушка, так как другого жилья у семьи нет, «Облпотребсоюз» проиграл суд по иску, который подал в суд.

По словам юриста компании, квартира находится в собственности организации. В ней проживала сотрудница, которая скончалась. Теперь проживавшие родственники в ней выселены по решению суда. Также юрист заявил, что пытались найти компромисс через суд, но семья на условия не согласилась. В частности, предлагался коммерческий наем, но семью такое предложение возмутило, так как уже сделан капитальный ремонт за собственный счет, а деньги никто не вернет.

По словам Анны, ранее в комнате было печное отопление. Во время ремонта были установлены батареи, выровнены стены, заменена проводка, сантехника и установлены счетчики.

Согласно решению суда до 24 апреля 2022 года семья должна освободить комнату.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
судсемьявыселениеЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы