Суд выселил семью с маленьким ребенком из единственного жилья в Екатеринбурге

Единственного жилья лишилась семья из Екатеринбурга с маленьким ребенком. В квартире проживала бабушка, после смерти которой оказалось, что прав на недвижимость у родственников нет.

Дом принадлежит «Облпотребсоюзу». Пенсионерка въехала в него в 1962 году. Она обменяла долю в своем частном доме на долю в квартире. Она имела ордер на одну из комнат в трехкомнатной квартире, рассказала родственница усопшей Анна. Потом она устроилась работать в союз вахтером. На приватизацию комнаты, по словам женщины, документы подавались несколько лет назад, но, она предположила, что дело не было доведено до конца. Сама родственница проживала в Рязани с мужем, когда предприятие оформило комнату в свою собственность, утверждая, что проживать семья там сможет пожизненно, пишет Е1. В 2008 году екатеринбурженка развелась с мужем и переехала с дочерью к бабушке. Она родила еще одного ребенка. Два года назад пенсионерка скончалась и родственников попросили освободить помещение. Однако, рассказывает девушка, так как другого жилья у семьи нет, «Облпотребсоюз» проиграл суд по иску, который подал в суд. По словам юриста компании, квартира находится в собственности организации. В ней проживала сотрудница, которая скончалась. Теперь проживавшие родственники в ней выселены по решению суда. Также юрист заявил, что пытались найти компромисс через суд, но семья на условия не согласилась. В частности, предлагался коммерческий наем, но семью такое предложение возмутило, так как уже сделан капитальный ремонт за собственный счет, а деньги никто не вернет. По словам Анны, ранее в комнате было печное отопление. Во время ремонта были установлены батареи, выровнены стены, заменена проводка, сантехника и установлены счетчики. Согласно решению суда до 24 апреля 2022 года семья должна освободить комнату.

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