Свердловская область заняла второе место среди регионов УрФО по числу преступлений

Свердловская область заняла второе место среди регионов УрФО по числу преступлений
Свердловская область заняла второе место среди регионов УрФО по числу преступлений
Сегодня, 10:45ОбществоФото: 1mi

В Свердловской области за год произошло 55 тыс преступлений.

Свердловская область заняла второе место по числу преступлений. Об этом сообщает МВД России.

По отчету МВД, с января по декабрь прошлого года количество преступлений в России снизилось почти на два процента. Такой вывод делается путем сравнения показателей за этот же период годом ранее. А вот в детальном разрезе рост числа уголовно наказуемых деяний отмечен в 27 регионах РФ, снижение — в 58 субъектах.

На территории Свердловской области за прошлый год было зарегистрировано 54 484 преступления. Это на 6,8% меньше, чем в 2020 году. Количество уголовных дел, раскрытие которых считается обязательным, составило 28 622 (-2%), а материалов, где это требование не являлось таковым — 25 862 (-11,7%).

Всего свердловские полицейские раскрыли 31 427 (-2,2%) уголовных дела. Из них следствие проводилось по 12 572 (+0,1%) и не было обязательным по 18 855 (-3,7%), сообщается в отчете. И здесь же приводится информация о ситуации с тяжкими преступлениями. За год по Свердловской области совершено 13 611 таких нарушений закона. Что больше, чем в прошлом году почти на три процента. С учетом прошлых лет правоохранители раскрыли 6807 уголовных дел (+3,8%) и без учета этого — 6470 (+5,2%). Показатель раскрываемости составил 49,5%. Не раскрытыми числятся 6598 преступлений (+9,5%).

Также в отчете отмечается, что Свердловская область по итогу 2021 года попала в список регионов с наибольшим удельным весом преступлений, совершенных несовершеннолетними или же с их участием. В доле всех расследованных уголовных дел это 4,7%. Также сделан вывод о росте так называемой уличной преступности, когда посягательства на жизнь и имущество граждан совершались в общественных местах.

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