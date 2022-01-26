Свердловская область заняла второе место среди регионов УрФО по числу преступлений

По отчету МВД, с января по декабрь прошлого года количество преступлений в России снизилось почти на два процента. Такой вывод делается путем сравнения показателей за этот же период годом ранее. А вот в детальном разрезе рост числа уголовно наказуемых деяний отмечен в 27 регионах РФ, снижение — в 58 субъектах.
На территории Свердловской области за прошлый год было зарегистрировано 54 484 преступления. Это на 6,8% меньше, чем в 2020 году. Количество уголовных дел, раскрытие которых считается обязательным, составило 28 622 (-2%), а материалов, где это требование не являлось таковым — 25 862 (-11,7%).
Всего свердловские полицейские раскрыли 31 427 (-2,2%) уголовных дела. Из них следствие проводилось по 12 572 (+0,1%) и не было обязательным по 18 855 (-3,7%), сообщается в отчете. И здесь же приводится информация о ситуации с тяжкими преступлениями. За год по Свердловской области совершено 13 611 таких нарушений закона. Что больше, чем в прошлом году почти на три процента. С учетом прошлых лет правоохранители раскрыли 6807 уголовных дел (+3,8%) и без учета этого — 6470 (+5,2%). Показатель раскрываемости составил 49,5%. Не раскрытыми числятся 6598 преступлений (+9,5%).
Также в отчете отмечается, что Свердловская область по итогу 2021 года попала в список регионов с наибольшим удельным весом преступлений, совершенных несовершеннолетними или же с их участием. В доле всех расследованных уголовных дел это 4,7%. Также сделан вывод о росте так называемой уличной преступности, когда посягательства на жизнь и имущество граждан совершались в общественных местах.