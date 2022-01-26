Свердловская область заняла второе место среди регионов УрФО по числу преступлений

Всего свердловские полицейские раскрыли 31 427 (-2,2%) уголовных дела. Из них следствие проводилось по 12 572 (+0,1%) и не было обязательным по 18 855 (-3,7%), сообщается в отчете. И здесь же приводится информация о ситуации с тяжкими преступлениями. За год по Свердловской области совершено 13 611 таких нарушений закона. Что больше, чем в прошлом году почти на три процента. С учетом прошлых лет правоохранители раскрыли 6807 уголовных дел (+3,8%) и без учета этого — 6470 (+5,2%). Показатель раскрываемости составил 49,5%. Не раскрытыми числятся 6598 преступлений (+9,5%).