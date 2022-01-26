Троих детей забрали у отца в поселке под Нижним Тагилом после обвинений в истязаниях

У фермера, проживающего в поселке Анатольская под Нижним Тагилом, полиция забрала детей после анонимной жалобы. Дмитрия назвали неоязычником и обвинили в истязаниях и домогательствах к детям.

Инспекторы ПДН с оружием пришли за 13-летней и 5-летней дочерьми, а также 9-летним сыном. Однако сам мужчина задержан не был. На данный момент дети находятся в специализированном центре, пишет Е1. Мужчина владеет небольшим хозяйством и небольшим продуктовым магазином. Соседи отзываются о нем положительно. Его жена работает в Нижнем Тагиле и часто уезжает, а потому вместе с семьей в доме живет няня. Детей у семьи забрали утром 21 января. По словам Дмитрия, одна из представителей ПДН была агрессивно настроена и ругалась даже на гостей. Также он заявил о ее обещаниях, что все будет плохо. Сотрудники полиции заявили, что им пришла жалоба от местного жителя. В ней сказано, что в семье детей избивают и содержат в непригодных условиях. Также отец совершает действия сексуального характера в отношении своей дочери, рассказал мужчина. 24 января Дмитрий с супругой приехали в отдел по делам несовершеннолетних, но детей им не отдали. Он отметил, что кроме ложных обвинений ничего не услышал. Мужчина, по словам правоохранителей, участвует в оргиях, домогается до детей и пристегивает их наручниками. Все обвинения он отрицает. В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» сообщили, что в отдел полиции № 21 поступили данные от жителей поселка, что дети находятся в опасности. Прибывшие на место правоохранители не сразу смогли попасть в жилище, которое неблагоустроено — две комнаты и кухня заставлены коробками с алкоголем и другими напитками, которые продаются в его магазине. За это он не раз привлечен к административной ответственности, уточнили в полиции. Там добавили, что дети не ходят в садик и школу, не состоят в медучреждениях на учете и никогда не получали медицинскую помощь. Отец их лечил сам народными средствами. Мама во время проверки отсутствовала дома. Дети рассказали, что она работает в магазине в городе. Отец имеет доход только в летнее время, но денег на одежду и еду не выделяет. В беседе с сотрудниками дети рассказали, чем занимаются вместо школы. Отец содержит скот, но сам за ним не ухаживает, настаивая на выполнении этих обязанностей исключительно детьми. Помимо этого, в летний период дети работают на полях, собирая картофель, который отец продает в своем магазине, говорят в полиции. В результате было решение забрать детей из семьи до полного разбирательства.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter