В России впервые проводят конкурс студенческих команд «Лучник Future»

Прием работ на всероссийский конкурс студенческих команд в сфере развития общественных связей «Лучник Future» завершен в Москве. Члены жюри рассмотрят 86 коммуникационных проектов от 70 студенческих команд из 34 вузов России. В этом году конкурс состоится впервые.

В первом мероприятии примут участие студенты из 17 городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Перми, Ставрополя, Краснодара, Симферополя, Ижевска, Красноярска, Томска, Екатеринбурга, Челябинска, Владивостока, Саратова, Самары и Твери. Об этом информирует newsnn.ru. Исполнительный директор конкурса Юлия Мохова пояснила, что организаторы были весьма удивлены таким высоким интересом будущих специалистов к новому мероприятию. По словам Мохово й, география проекта, количество команд и присланных работ доказывают, что такой конкурс, как «Лучник Future», был необходим и сразу стал актуален для современного студенческого сообщества. Во время следующего этапа конкурса эксперты и члены жюри оценят работы участников. До конца января члены жюри проголосуют за работы в онлайн-формате. В финале экспертного голосования в начале февраля станут известны имена победителей. В последующем победители войдут в шорт-лист и продемонстрируют свои проекты в офлайн-формате в Москве. Шесть коммерческих и общественных организаций представили семь реальных pr-кейсов для решения участникам конкурса. Участниками мероприятия стали студенты, обучающиеся по специальностям: маркетинг, менеджмент организаций, реклама и связи с общественностью. Банк Тинькофф выступил генеральным партнером «Лучник Future». Компании ТМК, Segezha Group, ЭР-Телеком, Группа ГАЗ и благотворительный фонд РДКМ представили участникам свои задачи для решения. Информационный партнер конкурса «Лучник Future» — холдинг 1MI. Учредителем мероприятия является дирекция Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник», оператором выступила коммуникационная группа JAMP.

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