Индивидуальный тур «Подари себя любимому»
26 февраля 2010, 16:35ОбществоArtem
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Гостиница «Лесная» приглашает Вас провести несколько дней в романтической атмосфере, балуя себя и любимого человека.
Комфортный номер и ужин присвечах создаст атмосферу романтики и торжества. Отличный способ вырваться отсуеты и провести время вдвоем.
Пакет услуг включает:
В подарок от отеля: трансфер до гостиницы
Стоимость тура: 9 000 рублей на двоих
Т.89122005577, 49-79-20
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