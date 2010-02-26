Начинается досрочное голосование на дополнительных выборах депутата городской Думы г. Нижний Тагил

Жители округа, которые по уважительной причине не имеют возможности проголосовать 14 марта, могут придти на избирательный участок с паспортом или документом, его заменяющим, и написать заявление с указанием причины досрочного голосования (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья). При этом участковая избирательная комиссия вправе проверить причину досрочного голосования, указанную в заявлении и, если она не подтвердится, обязана отказать в выдаче бюллетеня для досрочного голосования.

Заполнив бюллетень, проголосовавший досрочно избиратель вкладывает его в конверт, который заклеивается. На месте склейки на конверте ставятся подписи двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, а также членов комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей (по их желанию). Указанные подписи заверяются печатью соответствующей комиссии, а также подписью избирателя, проголосовавшего досрочно. Запечатанный конверт с бюллетенями хранится у секретаря участковой избирательной комиссии.