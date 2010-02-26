Осложнений после прививок от «свиного» гриппа в г. Нижний Тагил не зарегистрировано

Наиболее активными в ходе прививочной кампании оказались работники здравоохранения и социального обслуживания – их уже привито более 42%. Меньше всего медикам удалось охватить тагильчан, относящихся к профессиональным группам риска - занятых на производстве и распределении электроэнергии, газа, воды, работников коммунальной сферы и общественного транспорта. Эти группы населения подлежат иммунизации живой пандемической вакциной «Инфлювир». Но пока среди этого контингента привито всего 14%.