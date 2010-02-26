Осложнений после прививок от «свиного» гриппа в г. Нижний Тагил не зарегистрировано
26 февраля 2010, 19:08ОбществоArtem
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В г. Нижний Тагил продолжается вакцинация против высокопатогенного гриппа A (H1N1). Начиная с 15 февраля прививки поставили уже около 4 тыс. жителей города.
Ни одного случая поствакцинальных осложнений среди детей и взрослых не зарегистрировано.
Наиболее активными в ходе прививочной кампании оказались работники здравоохранения и социального обслуживания – их уже привито более 42%. Меньше всего медикам удалось охватить тагильчан, относящихся к профессиональным группам риска - занятых на производстве и распределении электроэнергии, газа, воды, работников коммунальной сферы и общественного транспорта. Эти группы населения подлежат иммунизации живой пандемической вакциной «Инфлювир». Но пока среди этого контингента привито всего 14%.
В Нижний Тагил поступило 23700 доз вакцины. Прививку могут бесплатно поставить все желающие - по месту работы, учебы, или по месту жительства.
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