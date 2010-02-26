Уральская выставка откроется в Москве

Решение об этом было принято осенью 2009 года, когда руководитель известнейшего в стране музея заслуженный деятель науки и техники Г.Г.Григорян прислал приглашение в адрес корпорации и обратился с просьбой к О.В.Сиенко войти в состав оргкомитета мероприятий.В рамках торжеств состоится научная конференция, на которой предполагается выступление с докладами самого генерального директора Уралвагонзавода и четырех сотрудников музейного комплекса. Другой немаловажной частью проекта станет выставка «Ратный подвиг науки», где Уралвагонзаводу отведена ведущая роль: он будет представлять экспозицию, раскрывающую научно-технические достижения в танковой промышленности.

- Мы ставим перед собой задачу доказать, что во время Великой Отечественной войны наша страна победила за счет научного, технологического превосходства своего промышленного потенциала, - говорит директор заводского музейного комплекса А.В.Пислегина.Доказывать музейщики будут, привлекая в качестве аргументов богатейший экспозиционный материал и исторические исследования. Составлен тематико-экспозиционный план, в выполнении которого примут участие предприятия, научные и технологические институты бывшего Наркомата танковой промышленности СССР. Свои экспонаты представят Киевский институт электросварки, Уралмаш, Уралтрансмаш, ЧТЗ-Уралтрак, Турбомоторный завод и другие предприятия и учреждения, внесшие свой вклад в развитие отечественной и мировой бронетанковой техники.

Среди раритетных натурных образцов – бережно хранимый на Уралвагонзаводе автомат дуговой сварки под слоем флюса 1942 года. 70-летний академик, Герой Социалистического Труда Е.О.Патон в годы Великой Отечественной войны совершил подвиг — силами своего, тогда очень небольшого Института электросварки АН УССР, эвакуированного в Нижний Тагил, разработал и внедрил технологию автоматической сварки броневых корпусов танков Т-34. Эта передовая технология была внедрена на всех предприятиях Наркомтанкпрома, что позволило в несколько раз увеличить выпуск танков. За годы войны общая длина «патоновского шва» составила 6000 километров.

Уральцы представят также мерительный и режущий инструмент военного времени, высокотехнологичные приспособления, нормали, оборудование, оснастку, шлифы танковых деталей после обработки ТВЧ и т.д. Выставка расскажет и о сегодняшнем дне танкостроения, специально для этого раздела в цехах завода изготавливаются модели танка Т-90 и БМПТ. По предложению разработчиков танковой экспозиции представят экспонаты и другие исторические учреждения: Российский государственный архив экономики – отчеты об исследованиях крупных научных институтов, книги и рукописи, в том числе – «Историю танкостроения», созданную в 1945 году, Морской музей (г. Санкт-Петербург) – персональный комплекс директора ЦНИИ-48 А.В. Завьялова, Музей танка Т-34 (г. Москва) – схему предприятий и учреждений Наркомтанкпрома, документы о деятельности танкового КБ и фронтовых ремонтных бригад и т.д. Кроме документов, готовятся к показу фильмы и электронные презентации.