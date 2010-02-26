В Рунете открылся бесплатный кинопортал
26 февраля запущен сервис ivi.ru, позволяющий бесплатно смотреть полнометражные фильмы, телешоу, а также мультфильмы.
Портал запущен компанией Digital Access, а сумма инвестиций составила несколько миллионов долларов. Точная сумма не называется.
Ivi.ru будет зарабатывать на рекламе и, как ожидается, окупится в течение трех-пяти лет. Рекламная выручка будет делиться между порталом и правообладателем. Всего на ivi.ru выложено более 9 тысяч часов видео от сотни правообладателей, с которыми Digital Access заключила договоры. В первую очередь портал ориентируется на показ российских фильмов. Создатели ivi.ru надеются уже в 2011 году занять 20 процентов российского рынка онлайновой видеорекламы.
По оценкам аналитиков, в 2010 году объем этого рынка составит от 10 до 12 миллионов долларов. Ежегодно этот показатель будет расти в 2-3 раза. На ivi.ru, в частности, уже выложены фильмы «Даун Хаус», «99 франков», «Джонни Мнемоник», «Доктор Живаго», «Тарас Бульба», а также шоу «Наша Russia» и мультсериал «Happy Tree Friends».