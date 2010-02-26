В Рунете открылся бесплатный кинопортал

Ivi.ru будет зарабатывать на рекламе и, как ожидается, окупится в течение трех-пяти лет. Рекламная выручка будет делиться между порталом и правообладателем. Всего на ivi.ru выложено более 9 тысяч часов видео от сотни правообладателей, с которыми Digital Access заключила договоры. В первую очередь портал ориентируется на показ российских фильмов. Создатели ivi.ru надеются уже в 2011 году занять 20 процентов российского рынка онлайновой видеорекламы.