Жириновский хочет клонировать себя для пользы нации

Госдума в пятницу приняла во втором чтении правительственный законопроект о продлении временного запрета на клонирование человека.

Документ, который вносит изменения в статью 1 закона "О временном запрете на клонирование человека", в то же время не запрещает клонирование организмов. Речь идет о возможности клонирования клеток и организмов в научно-исследовательских целях, клонировании органов для трансплантации и животных. Мораторий на клонирование закончился 23 июня 2007 года, а сам закон был принят в 2002 году.

"Ученые должны работать, мы не должны бояться. Клонирование - спасение человечества, замена органов, вышедших из строя. Давайте людей выращивать и у них брать органы на замену. Клонировать надо умных людей, талантливых, должна быть база данных клонированных людей. Мы должны иметь новых Эйнштейнов, Курчатовых, Циолковских, Есениных, Пушкиных", - сказал Жириновский в пятницу в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Жириновского, в России не должно быть никаких запретов на клонирование человека.

"Я буду рад, если смогу клонировать самого себя, чтобы появился второй такой человек, как я. Это будет хорошо, это будет польза для нации", - отметил лидер ЛДПР.