Росавтодор запретил грузовикам ездить в жару

Также на этих трассах будут введены ежегодные весенние ограничения проезда. С 1 апреля по 25 июня на трассы будет запрещено выходить машинам, у которых превышена нагрузка на ось. Временные меры по ограничению температурного режима для грузовиков уже вводились в России в прошлом году. Как сообщает Интерфакс, летом 2010 года из-за аномально высокой температуры образовались колеи на многих федеральных трассах. В документе также отмечается, что тяжеловесные автомобили смогут передвигаться по трассам ночью, с 22:00 до 10:00. В сентябре 2011 года Росавтодор планировал снизить разрешенный температурный режим для грузовиков до 25 градусов, чтобы привести законодательство в соответствие с нормами Таможенного союза России, Беларуссии и Казахстана. Именно такое температурное ограничение действует на территории остальных стран союза.