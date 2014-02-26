Дом или квартира: что лучше?

Пожалуй, каждого посещала мысль: а не купить ли мне свой дом — где-нибудь подальше от городской суеты и шумных соседей, поставить там баньку, посадить деревья и цветы? Но, как показывает практика, когда дело доходит до решения жилищного вопроса, выбор между квартирой и домом стоить очень серьёзный. Особенно у тех, кто родился, учился и работает в городе.



Сегодня рассмотрим все «за» и «против». И начнём с мечты — собственного дома недалеко от города.









Свой дом. Аргументы «ЗА»



Когда говоришь о доме, сразу возникает идеальная картинка: солнечное утро, выходишь на крыльцо, а в лицо дует прохладный ветер, наполненный ароматом спелых яблок и свежей травы… Итак, свой дом — это:





+Хорошая экология. Даже если выбрать дом в черте города, но в отдалённом районе — воздух будет гораздо чище, чем в центре. Кроме того, рядом, наверняка, будет много зелени — источника хлорофилла.





+Здоровый образ жизни. Говорят, что, глаза отдыхают, когда смотришь на зелёное или вглядываешься вдаль. А нам, современным людям, это очень актуально: большинство времени, мы, увы, проводим за компьютерами.

А свежий воздух укрепляет организм в целом! Что уж говорить про баньку рядом и свежие овощи-фрукты — источники природных витаминов.



+Свой сад-огород. На придомовом участке вы можете посадить цветы и всё лето наслаждаться их благоуханием и красивым цветением. Или разбить грядки и сажать картошку, морковку, огурцы, помидоры, клубнику, малину, смородину, сливы и груши — в общем всё, что душа пожелает. Кстати, для дачников участок у дома — это настоящее счастье: теперь не надо каждые выходные и 2 дня в будни после работы ездить по жаре, чтобы полить урожай и прополоть сорняки — а без этого никуда!



+Постройки у дома. Первое, что вспоминается — баня. Попариться можно будет от души и хоть каждый день. А также позвать родственников и друзей. Многие устанавливают беседки — чтобы отдыхать и встречать Дни рождения.

Далее — бассейн. Да, да, сегодня многие фирмы готовы взяться за такую работу, причём, разработают вам индивидуальный дизайн и подберут материал. Помимо всего прочего, можно поставить качели, а зимой — сделать горку для детей.





+Тишина. О да, наконец-то! Нет шумных соседей, подростков под окнами, соседских собак и кошек, что затерялись в подъезде.



+Парковка. Парковочное место будет всегда, ведь машину можно спокойно поставить возле дома.



+Автономность. Это, в первую очередь, внутреннее чувство. А из практического — в своем доме можно предусмотреть скважину, дровяной котел, электрогенератор — и тогда отключение воды, газа или электроэнергии будет не страшно.



+Возможность расширения. На случай пополнения в семье, можно сделать «пристрой» и увеличить площадь.



Свой дом. Аргументы «ПРОТИВ»

А теперь, поговорим о сложностях…



— Далеко от города. Если квартиру можно купить в любом районе города и выбрать её так, чтобы она была рядом с работой или школой у детей, то здесь несколько другая история. Большинство домов находится за городом, а это значит, что на дорогу придётся тратить определённое время. Кстати, если нет личного автомобиля, придётся подстроиться под расписание автобусов, которые, кстати, ходят только раз в час и реже.



— За хозяйством надо следить. Если у вас постройки деревянные, нужно обязательно смотреть за тем, не подгнил ли дом, не разбухли ли доски. А если у вас сделаны посадки, то на огороде работа также найдётся .



— Много уборки. Как правило, у дома площадь больше, чем у квартиры. А значит, и уборки прибавится.



— Плохая инфраструктура (возможно). За городом и в отдалённых районах, как правило, школ, садов и поликлиник не так много, а может и вовсе не быть. Не говоря уж о привычных нам торговых центрах. В общем, нужно идти на компромисс со своими желаниями и выбрать, что всё такие дороже — тишина и покой или мобильность и работа? Перейдём к тем, кто выбирает второй вариант.







Квартира. «ЗА».

У городского жилья есть ряд существенных преимуществ.



+Мобильность. Вы можете выбрать квартиру недалеко от работы. А если что-то в жизни изменится, оперативно продать её и купить новую. А вот дом, в который вложена душа, который строил или ремонтировал сам, возводил постройки, облагораживал землю — продавать очень жалко.



+Хорошая инфраструктура. Сегодня во всех районах есть школы, сады, можно устроиться на работу. А до нужного торгового центра, если не пешком дойти, так на автобусе точно доехать можно.



+Гости всегда приедут. Если вы отмечаете праздник за городом — не факт, что все приглашенные прибудут — далеко ехать, без машины не добраться. В городе у вас таких проблем точно не будет.







Квартира «ПРОТИВ»



— Шумно. В первую очередь, это соседи — внизу, вверху, справа и слева, которые отмечают праздники, играют на пианино, топают, хлопают дверями… а если у вас под окном стоит ещё и лавочка или беседка во дворе, то, будьте уверены, летние ночи будут весёлыми. А ещё соседи могут затеять ремонт...



— Тесно. Что уж там соседи… бывает, что и телевизор в соседней комнате спать не даёт, а утром будит ранний звонок на телефоне мужа.





— Плохая экология. Бывает так: выглянешь в окно, а там… дорога, а вместе с ней — пыль, газ и гул. Окошко сразу закрываешь.





Вывод

И у дома, и у квартиры есть свои весомые «плюсы» и «минусы». И выбор будет зависеть не от желаний, но и, в первую очередь, от вашего образ. Кстати, аналитики рынка говорят, что всё более популярным сегодня становится приобретение двух объектов. В городской квартире человек живёт, а за городом — отдыхает (даже понятие уже появилось: дом выходного дня). Как правило, объекты для отдыха берут в районах с живописной природой — лесом, речкой, чтобы сходить по ягоды, половить рыбу и поохотиться.