Москву могут разделить на две часовые зоны

Об этом сообщают «Известия». По данным издания, с такой инициативой выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский еще в 2012 году, однако его законопроект даже не рассматривался Думой. Однако теперь аналогичный законопроект внесла уже группа депутатов.