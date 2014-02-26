Москву могут разделить на две часовые зоны
26 февраля 2014, 09:10ОбществоЕвгения
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Депутаты разработали поправки в закон «Об исчислении времени», согласно которым западная часть столицы будет отставать от восточной на час.
Об этом сообщают «Известия». По данным издания, с такой инициативой выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский еще в 2012 году, однако его законопроект даже не рассматривался Думой. Однако теперь аналогичный законопроект внесла уже группа депутатов.
Предполагается, что столица будет разделена на две часовые зоны, разница между которыми будет составлять один час. Несмотря на то, что Москва действительно находится в разных географических зонах, введение часовых поясов принесет большое количество экономических неудобств, считают в правительстве. Голосование по законопроекту состоится в апреле.
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