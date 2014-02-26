Перевозчики Екатеринбурга просят почти 70 рублей за проезд. А как планируют поступить в Нижнем Тагиле?

Коллеги из издания «Областная газета» провели опрос среди депутатов области по данному делу. Так, было сделано несколько выводов:

1. Для горожан это станет непосильной нагрузкой.

2. Основная группа для субсидирования – школьники и ветераны. Вопрос о повсеместном субсидировании в этой сфере должен решаться не на городском, а на федеральном уровне.

3. Большие издержки кроются в плохом состоянии техники. Дополнительные средства собирают и на обновление автопарка. Но это не должно осуществляться за счет пассажиров.

4. Из-за дорожной непроходимости перевозчики Екатеринбурга и поднимают цены на билеты.

5. Сами депутаты еще подумают, ездить ли на городском транспорте за такие деньги.

Для тагильчан, в первую очередь, важно знать мнение депутатов нашего города. Так, Александр Петров, представитель нашей городской Думы, прокомментировал ситуацию следующим образом:

Я возглавляю одно из крупнейших в городе частных предприятий, которое занимается перевозкой пассажиров. В Думе я единственный транспортник. По утверждённому РЭК тарифу проезд на общественном автотранспорте стоит 16 рублей. При этом работа предприятий рентабельна, но средств на развитие не остаётся. Не аккумулируя средств, мы не можем заменить «Газели» на более комфортабельные машины. 48 автобусов, пришедших в город по областной программе, муниципалитет передал нам — частным перевозчикам — на условиях аренды.

Думаю, рынок сам может отрегулировать цены, как это было до 2009 года. В этом случае в Нижнем Тагиле цена проезда была бы сейчас 20 рублей: и пассажиры могут это себе позволить, и перевозчики смогут предложить более качественные услуги.

Ясно, что очередное колебание размера платы за проезд в нашем городе ни к чему хорошему не приведет. Нашумевший подъем до 16 рублей в свое время вызвал одни лишь негативные комментарии. Безразличными к этому вопросу остались лишь те, кто имеет личное авто.