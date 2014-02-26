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Перевозчики Екатеринбурга просят почти 70 рублей за проезд. А как планируют поступить в Нижнем Тагиле?
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Перевозчики Екатеринбурга просят почти 70 рублей за проезд. А как планируют поступить в Нижнем Тагиле?

26 февраля 2014, 15:15Общество
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