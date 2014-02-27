Сборка нового `Логана` начнется в Тольятти весной
Серийное производство российской версии седана Renault Logan второго поколения начнется на «АвтоВАЗе» в марте-апреле текущего года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.
Как сообщалось ранее, вариант модели для отечественного авторынка будет отличаться от седана Dacia Logan, продающегося в Европе. В частности, российский «Логан» обзаведется иными противотуманными фарами и радиаторной решеткой, а также видоизмененным передним бампером с горизонтальной хромированной полосой.
Новинка будет выпускаться на шасси В0, которое уже лежит в основе универсала Lada Largus и седана Nissan Almera, выпускаемых на Волжском автозаводе. Максимальная мощность этой производственной линии составляет 350 тысяч машин в год, при этом ее половина уже зарезервирована под автомобили французской марки.
Данных о линейке моторов второго «Логана» пока нет. Ожидается, что в нее войдет прежний 1,6-литровый бензиновый 102-сильный двигатель, которым также оснащаются «Ларгусы» и «Альмеры».
Renault Logan нынешнего поколения выпускается на московском предприятии «Автофрамос». В гамму силовых установок седана, помимо мотора 1.6, входит 1,4-литровый двигатель в двух вариантах мощности – 75 и 84 лошадиные силы. Трансмиссия – пятиступенчатая «механика». Стоимость модели начинается с отметки 357 тысяч рублей. По данным «Ассоциации европейского бизнеса», Renault Logan стал 13-ой по популярности моделью в 2013 году. Всего за 12 месяцев было продано 50,8 тысячи седанов.