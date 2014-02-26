Следующая Audi R8 сохранит атмосферные двигатели

Ранее предполагалось, что следующее купе R8 обзаведется четырехлитровым битурбированным 560-сильным мотором от «заряженного» хэтчбека RS7, дебютировавшего на моторшоу в Детройте в 2013 году. Однако особенности среднемоторной компоновки R8 не позволяют инженерам должным образом наладить систему охлаждения агрегата, в частности, из-за наличия двух турбин.

Кроме того, у нынешнего купе R8 есть две более мощные версии с 5,2-литровым атмосферным двигателем V10. В стандартной модификации этот мотор развивает 525 лошадиных сил (530 Нм), а в варианте plus его отдача составляет 550 сил. Ожидается, что у самых мощных R8 следующего поколения сохранится этот мотор, который также подвергнется модернизации.

Предположительно, Audi R8 нового поколения дебютирует в 2015 году. В основу модели ляжет карбон-алюминиевое шасси, которое уже было применено на Lamborghini Huracan.