Следующая Audi R8 сохранит атмосферные двигатели
Суперкар Audi R8 следующего поколения сохранит атмосферные агрегаты. Модель получит прежнюю 4,2-литровую атмосферную «восьмерку», отдачу которой повысят с нынешних 430 до 450 лошадиных сил. Об этом сообщает издание Car & Driver со ссылкой на источник внутри немецкой компании.
Ранее предполагалось, что следующее купе R8 обзаведется четырехлитровым битурбированным 560-сильным мотором от «заряженного» хэтчбека RS7, дебютировавшего на моторшоу в Детройте в 2013 году. Однако особенности среднемоторной компоновки R8 не позволяют инженерам должным образом наладить систему охлаждения агрегата, в частности, из-за наличия двух турбин.
Кроме того, у нынешнего купе R8 есть две более мощные версии с 5,2-литровым атмосферным двигателем V10. В стандартной модификации этот мотор развивает 525 лошадиных сил (530 Нм), а в варианте plus его отдача составляет 550 сил. Ожидается, что у самых мощных R8 следующего поколения сохранится этот мотор, который также подвергнется модернизации.
Предположительно, Audi R8 нового поколения дебютирует в 2015 году. В основу модели ляжет карбон-алюминиевое шасси, которое уже было применено на Lamborghini Huracan.
Нынешнее купе R8 с 430-сильным мотором способно набирать первую «сотню» за 4,3 секунды (с «роботом»), а его максимальная скорость составляет 300 километров в час (550-сильный вариант – за 3,8-секунды и 319 километров в час соответственно). Стоимость модели в России начинается от 5 миллионов 540 тысяч рублей.