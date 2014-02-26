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Сразу три российских автомобильных завода приостановили свои конвейеры
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сразу три российских автомобильных завода приостановили свои конвейеры

26 февраля 2014, 10:17ОбществоРОман БОТов
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