Сразу три российских автомобильных завода приостановили свои конвейеры

Серьезное падение рубля ощутил на себе завод «Джи Эм Авто» в Санкт-Петербурге, где производятся Opel Astra, Chevrolet Cruze и Trailblazer, Большинство комплектующих для производства автомобилей импортируются по причине низкой локализации (порядка 20%). Для снижения затрат завод не будет работать до конца месяца.

На конвейере УАЗа на ближайшие две недели тоже наступит тишина.

Общее падение спроса на автомобили и увеличение затрат на производство являются основными причинами приостановок работы конвейеров.