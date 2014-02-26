Сразу три российских автомобильных завода приостановили свои конвейеры
26 февраля 2014, 10:17ОбществоРОман БОТов
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АвтоВАЗ, УАЗ и завод General Motors в Санкт-Петербурге приняли решение временно остановить производство автомобилей.На АвтоВАЗе остановлен до 28 февраля конвейер по сборке Калин, Грант, а также с сегодняшнего дня приостановлен выпуск внедорожника Lada 4x4.
Серьезное падение рубля ощутил на себе завод «Джи Эм Авто» в Санкт-Петербурге, где производятся Opel Astra, Chevrolet Cruze и Trailblazer, Большинство комплектующих для производства автомобилей импортируются по причине низкой локализации (порядка 20%). Для снижения затрат завод не будет работать до конца месяца.
На конвейере УАЗа на ближайшие две недели тоже наступит тишина.
Общее падение спроса на автомобили и увеличение затрат на производство являются основными причинами приостановок работы конвейеров.
В январе 2014 года у АвтоВАЗа продажи сократились на 21%, у GM на 24%, УАЗ потерял 7%.
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