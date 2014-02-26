В Женеве состоится европейская премьера нового электромобиля Kia Soul EV

Аккумуляторные батареи для новинки были разработаны в сотрудничестве с компанией SK Innovation. Компания Kia говорит о лучших в своем классе показателях плотности заряда батареи - 200 Втч/кг. 192 литий-ионные полимерные ячейки скомпонованы в 8 модулей и обеспечивают суммарный запас энергии в 27 кВтч. Без подзарядки Kia Soul EV способен пройти до 200 километров. Время быстрой подзарядки составляет 25 минут, а полной – 5,5 часов. Батарея питает электродвигатель мощностью 110,7 л.с., выдающий крутящий момент 285 Нм. Блок аккумуляторных батарей в Soul размещен под полом, что обеспечивает низкий центр тяжести, благодаря этому автомобиль обладает хорошей управляемостью.