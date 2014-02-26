В Женеве состоится европейская премьера нового электромобиля Kia Soul EV
Электрический кроссовер Kia Soul EV, впервые представленный на Чикагском автосалоне в феврале 2014 года, доедет и до Европы, его европейский дебют состоитмя в рамках Женевского автосалона в начале марта 2014 года.
Аккумуляторные батареи для новинки были разработаны в сотрудничестве с компанией SK Innovation. Компания Kia говорит о лучших в своем классе показателях плотности заряда батареи - 200 Втч/кг. 192 литий-ионные полимерные ячейки скомпонованы в 8 модулей и обеспечивают суммарный запас энергии в 27 кВтч. Без подзарядки Kia Soul EV способен пройти до 200 километров. Время быстрой подзарядки составляет 25 минут, а полной – 5,5 часов. Батарея питает электродвигатель мощностью 110,7 л.с., выдающий крутящий момент 285 Нм. Блок аккумуляторных батарей в Soul размещен под полом, что обеспечивает низкий центр тяжести, благодаря этому автомобиль обладает хорошей управляемостью.
Kia Soul EV должен стать первым электромобилем марки, предназначенным для продажи во всем мире. Его серийный выпуск запланирован на вторую половину 2014 года.