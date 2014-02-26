Заправьтесь до победы на АЗС «Газпромнефть»
Сеть АЗС «Газпромнефть» совместно с компанией asterCard объявляют о начале новой федеральной акции «Заправьтесь до победы».
Сеть АЗС «Газпромнефть» совместно с компанией asterCard объявляют о начале новой федеральной акции «Заправьтесь до победы». С 24 февраля по 20 апреля 2014 года автомобилисты получат возможность выиграть одну из восьми поездок для двоих в Португалию на финал Лиги Чемпионов UEFA.
Для участия в акции необходимо заправлять автомобиль на АЗС «Газпромнефть» от 30 литров любым видом топлива и собирать отметки на купоне. Накопив 7 штампов, клиент может получить скретч-карту с уникальным кодом и зарегистрировать его на сайте gpnbonus.ru или отправив СМС на короткий номер 6125.
В розыгрыше главного приза – поездки в Португалию на главное футбольное событие года – примут участие автомобилисты, набравшие наибольшее количество голосов в творческом конкурсе. Также еженедельно будут разыгрываться тысячи футбольных призов: спортивные сумки, футболки и часы.
«Каждую акцию мы стараемся сделать интересной для клиентов, которые постоянно заправляются на наших АЗС. Партнерство с всемирно известными компаниями может стать хорошим стимулом для участников акций и подарить им множество положительных эмоций. Возможность получить главный приз и побывать на главном футбольном матче Европы есть у каждого», – отметил директор по региональным продажам «Газпром нефти» Александр Крылов.
Справка:
Сеть АЗС «Газпромнефть» насчитывает порядка 1300 станций в России и странах СНГ. Широкая география сети АЗС «Газпромнефть» и выгодное местоположение Омского, Московского и Ярославского нефтеперерабатывающих заводов обеспечивают лидирующие позиции «Газпром нефти» на оптовом и розничном рынках Западной Сибири и центральной части России.