Жители Украины ищут помощи в Нижнем Тагиле: ради спасения они готовы переехать в другую страну

Так сегодня городской портал TagilCity.ru получил обращение от жителей Украины, города-побратима Кривого Рога, которое не может оставить равнодушным ни одного человека. Без лишних комментариев представляем вам текст послания:

Дорогие друзья! Жители города Нижний Тагил! Я жительница Украины из города Кривой Рог, вы наш город-побратим! В связи со сложившейся ситуацией в нашей стране, где случился государственный переворот, грядут гонения на русский язык. Хотят захватить нашу веру и подчинить все раскольникам - Киевскому патриархату. Хотят уничтожить нашу историю и навязать нам западно-украинских героев. Мы - мирные люди находимся в страшном положении - нас предала власть и оставила на растерзание неуправляемым нацистам, идет жесткая пропаганда запада, люди просто зомбируются дезинформацией наших СМИ! Мы хотим попросить у вас - нашего города-побратима, помощи, скажите, пожалуйста, реально ли нам переехать жить в вашу страну, в ваш город? Как это можно сделать? Мы готовы тут, в Кривом Роге, продать все жилье и т.д… и уехать отсюда! Нас несколько семей, у всех детки!

Для того чтобы привлечь максимальное внимание к данному обращению, редакция TagilCity.ru обязательно поговорит по этому поводу с руководством города. Исследуя информацию о юридических шагах по переселению, все говорят о существовании государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Еще в 2006 году вышел Указ Президента РФ от 22 июня 2006 года №637. Главная задача - стимулирование и организация процесса добровольного переселения соотечественников в Россию, компенсация естественной убыли населения в стране в целом и в ее отдельных регионах за счет привлечения переселенцев на постоянное место жительства в Российскую Федерацию. С принятием Указа Президента Российской Федерации от 14 сентября 2012 года № 1289 Государственная программа приобрела бессрочный характер. При этом свидетельства участников Государственной программы, выданные до 1 января 2013 года, действительны до 1 января 2015 года.

Сложностей, судя по опыту переселенцев, нет, особенно, если в России живет родственник. Если же обстоятельства сложились иначе, важно быть готовым предоставить ряд документов. Однако расскажем о первых шагах по порядку (источник – kakprosto.ru).

1. Изучите список категорий тех граждан, которые имеют право на переселение в Россию и получение разрешения на временное проживание без квот. Это:

те, кто родился на территории РСФСР и был в прошлом гражданином СССР;

те, кто родился на территории России;

лица, признанные нетрудоспособными, имеющие детей-граждан РФ;

лица, имеющие хотя бы одного нетрудоспособного родителя, являющегося российским гражданином;

лица, состоящие в браке с гражданином России, у которого имеется постоянная регистрация на территории РФ;

лица, инвестировавшие установленные суммы в российскую экономику;

лица, поступившие на военную службу по контракту (только на срок службы).

2. Если имеете отношение к вышеупомянутым категориям, то у вас есть право въезда в нашу страну в безвизовом порядке. А уже в России необходимо предоставить следующие документы:

загранпаспорт (или паспорт гражданина Украины);

миграционную карту с отметкой о пересечения границы;

свидетельства и справки, подтверждающие ваши права на получение разрешения на временное проживание без учета квот.

Приложите к этим документам заявление о выдаче вам РВП и внесите госпошлину в установленном размере.

3. Следующий шаг – подготовка справок об отсутствии судимости и в России и в Украине. Кроме того, необходимы справки из медучреждений об отсутствии опасных заболеваний, наркотической зависимости. И сделать это надо, кстати, не позднее 30-ти дней после первоначального обращения в УМФС.

4. Получите разрешение на временное проживание не позднее, чем через 60 дней с момента первого обращения. Если были предоставлены неполные или недостоверные сведения о себе, в получении РВП будет отказано.

5. Однако если вы не относитесь к указанным категориям граждан, то получить РВП можно только в пределах квоты, обратившись в одно из российских консульств. Кроме этого, у есть право стать участником Государственной программы по оказанию помощи соотечественникам в переселении на территорию РФ. Для этого нужно обратиться в посольство России в Украине.

Добавим, что города-побратимы между собой не имеют особых привилегий при переезде населения, ведь сотрудничество городов выражается в обмене делегациями, художественными и спортивными коллективами, выставками, литературой, кинофильмами, фотоматериалами о жизни городов и информацией об опыте ведения городского хозяйства.

Адреса УФМС в Нижнем Тагиле: адресное бюро, УФМС, Отдел Управления Федеральной миграционной службы по Свердловской области в г. Нижнем Тагиле: Карла Маркса, 61, телефон (3435) 25−26−02.

Кроме того, для сделок с имуществом можно найти информацию на городском портале TagilCity.ru в разделе «Недвижимость». Там есть перечень специализированных агентств.