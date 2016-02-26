На УВЗ внедрены новые профстандарты

На завершающем семинаре в Нижнем Тагиле встретились специалисты службы по персоналу всех предприятий УВЗ в Свердловской области. На повестке дня – поправки в трудовом кодексе РФ, которые вступят в силу с 1 июля 2016 года.

Для работодателей это – основа установления конкретных требований при выполнении трудовой функции работника, учитывая специфику работы организации.

Во время семинара участникам разъяснили, как эти стандарты внедрять на предприятии, как трактовать требования к образованию работников.

Другой важной темой семинара стало создание портрета профессионала будущего – работника с несколькими образованиями. Скоро будут необходимы базовое высшее образование и несколько дополнительных.

Например, обязательно нужно будет закончить курсы повышения квалификации. Поэтому, многим работникам придется вновь сесть за учебные парты, сдавать экзамены, чтобы получить заветные сертификаты об окончании курсов.