На УВЗ внедрены новые профстандарты
На «Уралвагонзаводе» прошли семинары для специалистов по персоналу. Цель встреч - организация единого алгоритма внедрения новых профессиональных стандартов на головном предприятии и его «дочках».
На завершающем семинаре в Нижнем Тагиле встретились специалисты службы по персоналу всех предприятий УВЗ в Свердловской области. На повестке дня – поправки в трудовом кодексе РФ, которые вступят в силу с 1 июля 2016 года.
Для работодателей это – основа установления конкретных требований при выполнении трудовой функции работника, учитывая специфику работы организации.
Во время семинара участникам разъяснили, как эти стандарты внедрять на предприятии, как трактовать требования к образованию работников.
Другой важной темой семинара стало создание портрета профессионала будущего – работника с несколькими образованиями. Скоро будут необходимы базовое высшее образование и несколько дополнительных.
Например, обязательно нужно будет закончить курсы повышения квалификации. Поэтому, многим работникам придется вновь сесть за учебные парты, сдавать экзамены, чтобы получить заветные сертификаты об окончании курсов.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru