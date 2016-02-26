Новости Казахстана кратко о шансе на жизнь

Ведь еще каких-то 20-30 лет назад пересадка почки или печени была сценарием для фантастического фильма. А сегодня подобные операции в Казахстане проводятся чуть ли не ежедневно, о чем неустанно сообщают новости www.nur.kz.

В этот раз в центре внимания оказалась история молодого 35-летнего мужчины по имени Нурбек. Его проблема началась с банального недомогания, головных болей, отдышки и отсутствия аппетита. Дежурное посещение врача закончилось постановкой страшного диагноза – хроническая почечная недостаточность. Медики были неумолимы в своих прогнозах. Требовался донор. В ином случае мужчина был обречен.

Человеком, согласившимся помочь, стала мама. Очень часто именно близкие кровные родственники идут на столь ответственный шаг, чтобы спасти любимого сына, брата, отца. С позиции медиков это оправдано и наукой, и моралью. Ведь именно в этом случае больше вероятности, что пересаженный орган подойдет.

Иногда донорами становятся абсолютно незнакомые люди, в том числе и те, мозг которых только что умер. Если правильно и быстро провести операцию, то вполне вероятно, что реципиенту достанется здоровый орган, который послужит минимум 20 лет. В последующем люди нуждаются в новой пересадке. Но первый положительный опыт вдохновляет на то, что все получится и через два десятка лет.

Понятие забора органа у умершего в медицине называют «трупным» донорством. Но как признался Болатбек Бимендеевич — главврач Городской клинической больницы №7, функционирующей в столице, такие ситуации очень редки. Ведь у усопшего есть родственники, которые в абсолютном большинстве против подобных манипуляций. Свою позицию они объясняют религиозными соображениями. Но медик твердо уверен, что ни одна из имеющихся религий не запрещает этого. Так сообщают новости www.nur.kz.