В Артёмовском оштрафована компания, которая завышает цены на детское питание
Покровское потребительское общество «Союз» выплатит крупный штраф – компания реализует продажу питания для малышей по повышенным ценам.
В городе Артёмовский долгое время мамы покупали для своих чад дорогие десерты, соки и пюре. Но не потому, что большие цены оправданы отличным качеством продукции. Потребительское общество «Союз», которому принадлежит магазин-спекулянт, намерено увеличило стоимость детского питания. Розничные цены товара превысили предельные размеры установленных торговых надбавок к отпускным ценам.
Помимо «дикой» стоимости еды для самых маленьких, в данном магазине предлагали приобрести просроченные сладости. Так, на прилавках лежали конфеты и шоколад, срок годности которых истек 3 месяца назад.
Прокуратура возбудила административное дело в отношении председателя совета «Покровское» и юридического лица. Он выплатит штраф в размере 50 тыс. рублей, а потребительское общество – 150 тыс. рублей.
А продавцы магазина, в котором продавали некачественный товар и завышали цены, привлечены к дисциплинарной ответственности.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru