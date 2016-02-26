В Артёмовском оштрафована компания, которая завышает цены на детское питание

В городе Артёмовский долгое время мамы покупали для своих чад дорогие десерты, соки и пюре. Но не потому, что большие цены оправданы отличным качеством продукции. Потребительское общество «Союз», которому принадлежит магазин-спекулянт, намерено увеличило стоимость детского питания. Розничные цены товара превысили предельные размеры установленных торговых надбавок к отпускным ценам.

Помимо «дикой» стоимости еды для самых маленьких, в данном магазине предлагали приобрести просроченные сладости. Так, на прилавках лежали конфеты и шоколад, срок годности которых истек 3 месяца назад.

Прокуратура возбудила административное дело в отношении председателя совета «Покровское» и юридического лица. Он выплатит штраф в размере 50 тыс. рублей, а потребительское общество – 150 тыс. рублей.

А продавцы магазина, в котором продавали некачественный товар и завышали цены, привлечены к дисциплинарной ответственности.