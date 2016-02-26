В Нижнем Тагиле суд заменяет условные сроки на реальные тем, кто уклоняется от обязательных и исправительных работ

С начала этого года Тагилстроевский районный суд рассмотрел 8 представлений уголовно-исполнительной инспекции. Основанием для обращений стало то, что осужденные нарушали порядок отбывания наказания. В частности, не выполняли обязательные и исправительные работы, назначенные судом.

Например, один условно осужденный тагильчанин был обязан явиться на регистрацию в УИИ и пройти консультацию у врача-нарколога. Но мужчина, видимо, не нашел времени выполнить свои обязательства. Некоторое время он скрывался он контроля инспекции. В итоге, тагильчанин проведет 4 года в колонии, а не дома с «условкой».