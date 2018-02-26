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Новости Нижнего Тагила

50 пожарных датчиков появятся в домах многодетных семей Нижнего Тагила (ВИДЕО)

26 февраля 2018, 16:20Добавить новость
безопасность,город,дети,Нижний Тагил,пожар,извещатели,многодетные семьи,сигнализация
В домах многодетных и малообеспеченных семей Нижнего Тагила началась установка бесплатных пожарных извещателей.

Установка устройств стала частью реализации программы по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления по защите населения. Пожарный извещатель уже появился в доме семьи, где воспитываются 13 детей.

По словам многодетных родителей, такой прибор просто необходим для безопасности детей и спокойствия взрослых. Всего на средства городского бюджета было закуплено 50 пожарных извещателей. Уже определены несколько адресов, по которым они будут установлены.

Многодетные и малообеспеченные семьи, которые хотели бы бесплатно установить устройство, могут обратиться с заявкой в центр защиты населения. Сейчас такое желание изъявили 4 семьи из частного сектора и 21 семья из сел в пригороде Нижнего Тагила, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».

Видео: телекомпания «Тагил-ТВ»
 
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