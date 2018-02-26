Детские сады и школы Рима закрываются из-за сибирских снегопадов (ВИДЕО)

Пришедший в Италию сибирский циклон, названный местными СМИ Бураном (Buran), привел к закрытию детских садов и школ Рима.

Занятия в школах будут отменены не только в столице Италии, но и городах центральной области Лацио, Тоскане и Кампании. Из-за возможного гололеда количество автобусных маршрутов сокращено.





В центральных областях Италии уже объявлен желтый уровень опасности, пишут «Известия». В горах температура может понизиться до -16 градусов, a на севере страны, в Пьемонте, синоптики спрогнозировали десятиградусные морозы.





