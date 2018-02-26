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Новости Нижнего Тагила

Детские сады и школы Рима закрываются из-за сибирских снегопадов (ВИДЕО)

26 февраля 2018, 11:30Добавить новость
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Пришедший в Италию сибирский циклон, названный местными СМИ Бураном (Buran), привел к закрытию детских садов и школ Рима.

Занятия в школах будут отменены не только в столице Италии, но и городах центральной области Лацио, Тоскане и Кампании. Из-за возможного гололеда количество автобусных маршрутов сокращено.

В центральных областях Италии уже объявлен желтый уровень опасности, пишут «Известия». В горах температура может понизиться до -16 градусов, a на севере страны, в Пьемонте, синоптики спрогнозировали десятиградусные морозы.


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