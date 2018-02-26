-25
Свердловская область
Нижний Тагил
-25
день: -20
вечер: -18
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 56.76 + 0.11
EUR 69.63 - 0.18
Новости Нижнего Тагила

Екатеринбурженка обвинила сотрудников «Кольцово» в краже сыра и шоколада

26 февраля 2018, 06:05Добавить новость
Екатеринбург,кража,проверка,продукты,Свердловская область,Аэропорт «Кольцово»,продукты питания,сыр,шоколад
Жительница Екатеринбурга по имени Наталья обнаружила пропажу сыра, шоколада и манго, которые она провозила в багаже. В краже женщина обвинила сотрудников аэропорта «Кольцово».

Екатеринбурженка по имени Наталья возвращалась из Барселоны и перевозила в багаже, помимо вещей, сыр, несколько плиток шоколада и несколько манго. Чемодан был на кодовом замке и, получая его в Екатеринбурге, женщина не заметила никаких изменений.

Пропажа была обнаружена ей дома. Упакованные вещи лежали не так, как нужно, а из продуктов питания исчезли кусок сыра, один манго и 2 плитки шоколада. В произошедшем Наталья обвинила сотрудников аэропорта «Кольцово».

Друзья, впервые столкнулась с тем, что в Кольцово из чемодана вытащили сыр… И превышения по санкционке не было… До чего противное чувство. Почему-то ничего «невкусного» не взяли, -- написала Наталья в посте в социальной сети «Facebook».


Как сообщает Ura.ru, руководство аэропорта пообещало организовать проверку и установить, причастны ли их сотрудники к пропаже продуктов из чемодана.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Киоски с шаурмой исчезнут с улиц Екатеринбурга в течение полугода
16 февраля, 23:35
0 2
Служба доставки суши и пиццы «ЖарКо» в Екатеринбурге закрыта на 45 дней
15 февраля, 06:05
1 0
Служебная овчарка из полиции Екатеринбурга помогла поймать грабителей пиццы
15 января, 22:05
6 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 108
Подписаться на новости