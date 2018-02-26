Екатеринбурженка обвинила сотрудников «Кольцово» в краже сыра и шоколада
Жительница Екатеринбурга по имени Наталья обнаружила пропажу сыра, шоколада и манго, которые она провозила в багаже. В краже женщина обвинила сотрудников аэропорта «Кольцово».
Екатеринбурженка по имени Наталья возвращалась из Барселоны и перевозила в багаже, помимо вещей, сыр, несколько плиток шоколада и несколько манго. Чемодан был на кодовом замке и, получая его в Екатеринбурге, женщина не заметила никаких изменений.
Пропажа была обнаружена ей дома. Упакованные вещи лежали не так, как нужно, а из продуктов питания исчезли кусок сыра, один манго и 2 плитки шоколада. В произошедшем Наталья обвинила сотрудников аэропорта «Кольцово».
Друзья, впервые столкнулась с тем, что в Кольцово из чемодана вытащили сыр… И превышения по санкционке не было… До чего противное чувство. Почему-то ничего «невкусного» не взяли написала Наталья в посте в социальной сети «Facebook».
Как сообщает Ura.ru, руководство аэропорта пообещало организовать проверку и установить, причастны ли их сотрудники к пропаже продуктов из чемодана.
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