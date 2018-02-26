Как выбрать встраиваемую варочную панель?
Одной из проблем, которые приходится решать владельцам квартир и домов при обустройстве кухонь, является выбор варочной панели.
Среди многообразия вариантов, предлагаемых производителями, особой популярностью пользуются встраиваемые модели на природном газе. Среди преимуществ варочных поверхностей этой разновидности:
- высокая экономичность;
- возможность обеспечить равномерность прогрева благодаря наличию регулировок.
Производители предлагают решения, включающие горелки с 2-3 рядами пламени, наличие которых позволяет сократить время приготовления блюд.
При необходимости приготовить пищу с минимальным нагревом оптимальным вариантом являются конфорки со скрытым пламенем, обеспечивающим равномерный прогрев поверхности посуды. Наличие унции электроподжига упрощает процесс зажигания конфорок и исключает необходимость использования спичек.
При выборе варочной панели встраиваемого типа необходимо учитывать несколько факторов, начиная от функционала устройства и до параметров.
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Как выбрать конструкцию варочной панели
Конструкция зависимых варочных поверхностей схожа с обычными газовыми плитами. Особенность состоит в том, что установка таких устройств возможна исключительно с духовкой, что требует использования приборов одного бренда в целях соответствия параметров и комфортности использования.
Конструкция независимых панелей обеспечивает возможность размещения духовки в удобном для владельцев месте или полного отказа от духовки. Управление независимым устройством обеспечивает наличие сенсорных кнопок или механических поворотных рычагов.
На следующем этапе необходимо определить модель устройства, в процессе чего следует учитывать такие факторы:
- материал изготовления (сталь нержавеющая, эмаль, стеклокерамика);
- функционал;
- количество и тип конфорок.
Выбор материала изготовления
Правильный выбор материала изготовления обеспечивает комфортность использования варочной поверхности и продолжительность срока эксплуатации.
- Панели стеклокерамические отличаются высокой мощностью газовых конфорок и стильным дизайном. Среди несомненных преимуществ такого типа устройств простота ухода за поверхностью благодаря идеальной гладкости (обязательным условием является использование специальных составов) и гигиеничность. Использование моделей с овальными конфорками обеспечивает возможность нагрева большей площади поверхности.
- Панели стальные с эмалированным покрытием. Разнообразие дизайнерских решений позволяет подобрать модель для кухонь в различных стилях. Недостатком является быстрая утрата защитного эмалевого слоя и эстетичности поверхности при нарушении правил эксплуатации и неправильной очистке.
- Панели из нержавеющей стали. Отличаются невысокой практичностью. Однако при этом обладают высоким уровнем устойчивости к высоким температурам и механическому воздействию. Поверхности из нержавейки бывают матовыми и полированными, что позволяет подобрать вариант с учетом предпочтений. Очищаются поверхности легко, без применения специальных средств.
- Панели «газ на стекле» похожи на стеклокерамические благодаря использованию закаленных и защитных стекол. Такие устройства просты в уходе и эстетичны.
Для изготовления решеток используется нержавеющая сталь или чугун. Чугунные решетки отличаются большей практичностью и долговечностью. Обязательным условием длительной эксплуатации стеклокерамических и стеклянных поверхностей является наличие на решетках наконечников из резины.
Выбор конфорки
Производители встраиваемых варочных панелей на газе предлагают следующие виды конфорок, от правильного выбора которых зависит комфортность использования устройства в целом:
- Конфорки-гриль представляют собой решетки с конфорками, расположенными под ними. Используются в случаях, когда мясо или овощи готовятся без масла.
- Двойная корона отличается наличием одинарного рассекателя, образующего две окружности пламени.
- Тройная корона обладает тремя рассекателями и пламя делится на 3 окружности. Конфорки такого типа отличаются экономичностью и сокращают время нагрева пищи.
- Coup de feu изготавливаются из чугуна и используются для приготовления соусов и тушения продуктов. Относятся к профессиональному оборудованию.
Комфортность использования поверхности напрямую зависит от размера конфорок, в частности, маленькие экономят пространство, но ими неудобно пользоваться. Оптимальным вариантом считается наличие на поверхности конфорок различного размера. Для обычной семьи достаточно модели с 3-4 конфорками. Возможно сочетание на одной панели конфорок:
- стандартных;
- вспомогательных;
- многоуровневых;
- ультраскоростных.
Выбор дизайна
При выборе варианта дизайна следует учитывать общее цветовое решение кухонного помещения или цвет отдельных элементов (фартук, столешница). Универсальным цветом считается стальной.