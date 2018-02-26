Как выбрать встраиваемую варочную панель?

Среди многообразия вариантов, предлагаемых производителями, особой популярностью пользуются встраиваемые модели на природном газе. Среди преимуществ варочных поверхностей этой разновидности:

высокая экономичность;

возможность обеспечить равномерность прогрева благодаря наличию регулировок.

Производители предлагают решения, включающие горелки с 2-3 рядами пламени, наличие которых позволяет сократить время приготовления блюд.

При необходимости приготовить пищу с минимальным нагревом оптимальным вариантом являются конфорки со скрытым пламенем, обеспечивающим равномерный прогрев поверхности посуды. Наличие унции электроподжига упрощает процесс зажигания конфорок и исключает необходимость использования спичек.

При выборе варочной панели встраиваемого типа необходимо учитывать несколько факторов, начиная от функционала устройства и до параметров.

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Как выбрать конструкцию варочной панели

Конструкция зависимых варочных поверхностей схожа с обычными газовыми плитами. Особенность состоит в том, что установка таких устройств возможна исключительно с духовкой, что требует использования приборов одного бренда в целях соответствия параметров и комфортности использования.

Конструкция независимых панелей обеспечивает возможность размещения духовки в удобном для владельцев месте или полного отказа от духовки. Управление независимым устройством обеспечивает наличие сенсорных кнопок или механических поворотных рычагов.

На следующем этапе необходимо определить модель устройства, в процессе чего следует учитывать такие факторы:

материал изготовления (сталь нержавеющая, эмаль, стеклокерамика);

функционал;

количество и тип конфорок.

Выбор материала изготовления

Правильный выбор материала изготовления обеспечивает комфортность использования варочной поверхности и продолжительность срока эксплуатации.

Панели стеклокерамические отличаются высокой мощностью газовых конфорок и стильным дизайном. Среди несомненных преимуществ такого типа устройств простота ухода за поверхностью благодаря идеальной гладкости (обязательным условием является использование специальных составов) и гигиеничность. Использование моделей с овальными конфорками обеспечивает возможность нагрева большей площади поверхности.

Панели стальные с эмалированным покрытием. Разнообразие дизайнерских решений позволяет подобрать модель для кухонь в различных стилях. Недостатком является быстрая утрата защитного эмалевого слоя и эстетичности поверхности при нарушении правил эксплуатации и неправильной очистке.

Панели из нержавеющей стали. Отличаются невысокой практичностью. Однако при этом обладают высоким уровнем устойчивости к высоким температурам и механическому воздействию. Поверхности из нержавейки бывают матовыми и полированными, что позволяет подобрать вариант с учетом предпочтений. Очищаются поверхности легко, без применения специальных средств.

Панели «газ на стекле» похожи на стеклокерамические благодаря использованию закаленных и защитных стекол. Такие устройства просты в уходе и эстетичны.

Для изготовления решеток используется нержавеющая сталь или чугун. Чугунные решетки отличаются большей практичностью и долговечностью. Обязательным условием длительной эксплуатации стеклокерамических и стеклянных поверхностей является наличие на решетках наконечников из резины.

Выбор конфорки

Производители встраиваемых варочных панелей на газе предлагают следующие виды конфорок, от правильного выбора которых зависит комфортность использования устройства в целом:

Конфорки-гриль представляют собой решетки с конфорками, расположенными под ними. Используются в случаях, когда мясо или овощи готовятся без масла.

Двойная корона отличается наличием одинарного рассекателя, образующего две окружности пламени.

Тройная корона обладает тремя рассекателями и пламя делится на 3 окружности. Конфорки такого типа отличаются экономичностью и сокращают время нагрева пищи.

Coup de feu изготавливаются из чугуна и используются для приготовления соусов и тушения продуктов. Относятся к профессиональному оборудованию.

Комфортность использования поверхности напрямую зависит от размера конфорок, в частности, маленькие экономят пространство, но ими неудобно пользоваться. Оптимальным вариантом считается наличие на поверхности конфорок различного размера. Для обычной семьи достаточно модели с 3-4 конфорками. Возможно сочетание на одной панели конфорок:

стандартных;

вспомогательных;

многоуровневых;

ультраскоростных.

Выбор дизайна