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Новости Нижнего Тагила

Капремонт систем вентиляции пройдет в школе № 41 Нижнего Тагила в 2018 году

26 февраля 2018, 21:20Добавить новость
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В школе № 41 Нижнего Тагила в 2018 году будут полностью восстановлены системы вентиляции.

В 2018 году в Нижнем Тагиле запланированы работы по ремонту систем вентиляции в школе № 41. Ожидается, что будут отремонтированы системы вентиляции на пищеблоке школы, а также в актовом и спортивном зале.

Аукцион по определению компании, которая займется капремонтом, состоится 5 марта.

Подрядчику предстоит за 3 месяца полностью восстановить системы вентиляции. На эти работы выделено около 3 млн рублей, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».

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