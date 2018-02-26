Капремонт систем вентиляции пройдет в школе № 41 Нижнего Тагила в 2018 году

В школе № 41 Нижнего Тагила в 2018 году будут полностью восстановлены системы вентиляции.

В 2018 году в Нижнем Тагиле запланированы работы по ремонту систем вентиляции в школе № 41. Ожидается, что будут отремонтированы системы вентиляции на пищеблоке школы, а также в актовом и спортивном зале.





Аукцион по определению компании, которая займется капремонтом, состоится 5 марта.



Подрядчику предстоит за 3 месяца полностью восстановить системы вентиляции. На эти работы выделено около 3 млн рублей, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».