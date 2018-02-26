Налог на недвижимость христианских церквей будет введён в Иерусалиме

Храм гроба Господня 25 февраля был закрыт на 60 минут в знак протеста против возможного нововведения. Законопроект получил резкую критику со стороны представителей христианских конфессий.



Церковные представители сравнили проект с законами, которые принимались в средние века в Европе против евреев.





Мэр Иерусалима отметил, что нелогично ожидать, что «недвижимость, принадлежащая церкви, продолжит пользоваться налоговым статусом». Тем не менее он заверил, что дома поклонения и в дальнейшем будут освобождены от налога, как говорится в действующем в Иерусалиме законе, передают «Новые известия».