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Новости Нижнего Тагила

Налог на недвижимость христианских церквей будет введён в Иерусалиме

26 февраля 2018, 07:30Добавить новость
закон,налоги,налог,церковь,Иерусалим,евреи,законопроект
В Иерусалиме власти хотят вернуть Церкви обязанность выплачивать налоги на коммерческую недвижимость. Законопроект об этом накануне был вынесен на обсуждение. Христианские иерархи объявили протест против намерения еврейского государства взимать налоги.

Храм гроба Господня 25 февраля был закрыт на 60 минут в знак протеста против возможного нововведения. Законопроект получил резкую критику со стороны представителей христианских конфессий.

Церковные представители сравнили проект с законами, которые принимались в средние века в Европе против евреев.

Мэр Иерусалима отметил, что нелогично ожидать, что «недвижимость, принадлежащая церкви, продолжит пользоваться налоговым статусом». Тем не менее он заверил, что дома поклонения и в дальнейшем будут освобождены от налога, как говорится в действующем в Иерусалиме законе, передают «Новые известия».

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