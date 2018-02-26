Ночующую на улице пенсионерку из Екатеринбурга пригласили на Первый канал (ВИДЕО)

История o пенсионерке, ночующей на поддонах внутри уличного прилавка в Екатеринбурге, получила продолжение: женщину пригласили на съемку передачи Первого канала «Мужское / Женское».

После публикации o живущей на улице пенсионерке, у нее нашлись родные сын и внук, живущие в Тугулыме. Однако встречу родных отложили: на съемке шоу все эмоции должны быть настоящими.





Съемочная группа первого канала пообещала Надежде Афанасьевне помощь в восстановлении ее документов, по которым она уже 20 лет числится умершей. Журналисты вместе с бабушкой отправятся в Сухой Лог, чтобы найти могилу ее дочери, a после вылетят на съемки в Москву.





Наша встреча с ней будет в Москве. Я считаю дни буквально. Журналисты мне позвонили, говорят, мы вам с документами поможем и поможем выяснить, куда делась могилка сестры. Я был в Сухом Логу в 2005 году и не нашел на кладбище её, -- рассказал сын пенсионерки Виктор Зверев.

Последний раз родственники виделись в конце 90-х годов, пишет Е1.ru.



