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Ночующую на улице пенсионерку из Екатеринбурга пригласили на Первый канал (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ночующую на улице пенсионерку из Екатеринбурга пригласили на Первый канал (ВИДЕО)

26 февраля, 10:30Общество
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