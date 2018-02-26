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Новости Нижнего Тагила

Обокравшие тагильчанку в ТЦ женщины разыскиваются полицией

26 февраля 2018, 14:25Добавить новость
нарушение,Нижний Тагил,полиция,проверка,кража,торговый центр,деньги
Полиция начала розыск преступниц, которые обокрали тагильчанку в ТЦ. Кроме того, стало известно и о другом подобном случае: те же женщины 21 февраля обокрали девушку в другом магазине.

В Нижнем Тагиле полицейские разыскивают банду, которая обокрала женщину в торговом центре. Напомним, ранее редакция TagilCity.ru писала о том, что на эскалаторе у девушки вытащили кошелек из сумки.

Как оказалось, это не единственный подобный случай: одна из тагильчанок рассказала в соцсетях, что ранее те же женщины вытащили у нее кошелек из рюкзака уже в другом магазине.

В полиции пояснили, что заявление от первой потерпевшей – Дарьи – поступило 22 февраля. Сейчас правоохранительные органы работают над розыском нарушительниц.

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